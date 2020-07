Daniela Büchner (42) schwelgt in Erinnerungen an ihren verstorbenen Ehemann Jens Büchner (✝49). Im November 2018 verlor der Kult-Auswanderer den Kampf gegen den Lungenkrebs. Seitdem gehen die Witwe und ihre fünf Kinder auf der Urlaubsinsel Mallorca allein durchs Leben. Jetzt gewährte die Fünffach-Mutter ganz besondere Einblicke in ihr Leben – sie veröffentlichte eine rührende Erinnerung an ihren Partner: Im Netz teilte Danni nun einen privaten Chatverlauf mit Jens!

"Dieser Moment, wenn du dir alte Nachrichten durchliest", teaserte Daniela in ihrer Instagram-Story an. Dazu veröffentlichte die Delmenhorsterin einen Screenshot von einem Nachrichtenverlauf der rund zwei Monate vor Jens' Tod im September zustande gekommen ist. Mit liebevollen Worten schwärmte der Goodbye Deutschland-Star damals von seiner Liebsten: "Du bist eine unfassbar tolle Frau. Keiner kann dir das Wasser reichen!"

Und auch schwere Zeiten ihrer Ehe meisterten Danni und Jens Seite an Seite, was auch in den Textnachrichten deutlich wurde. "Mein Name ist Büchner und das bedeutet, ich stehe immer zu dir, in guten, wie in schlechten Zeiten", versicherte die heute 42-Jährige ihrem Jens damals mit einem Herz-Emoji.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-Star

ActionPress Daniela und Jens Büchner, September 2018

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Bekanntheit



