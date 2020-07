Sandy Fähse (35) will etwas klarstellen! Am Mittwochabend feierte der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darsteller bei Kampf der Realitystars sein TV-Comeback. Schon in der ersten Folge sorgte er für jede Menge Aufsehen: Denn der Wahlberliner ging nicht nur unerlaubt im Meer baden, sondern schubste während eines Spiels auch seine Mitstreiterin Kate Merlan (33) fies zu Boden. Einen Tag nach der Ausstrahlung rechnet Sandy nun ab: Zahlreiche entscheidende Momente, die seine Aktionen erklären, wurden einfach nicht gezeigt!

Der Zusammenstoß mit Kate

Das erklärte der Schauspieler seinen Followern nun in seiner Instagram-Story. Dort berichtete er ausführlich, wie es wirklich zu seinem Tackle-Angriff auf Kate gekommen sei: "Schon vor dem Spiel hatte ich an meinem linken Auge drei kleine Gerstenkörner und konnte kaum etwas sehen. Ich bin also schon nur mit 50 Prozent Sehkraft ins Spiel gegangen!" Nur deswegen sei es auch zu dem Zusammenstoß gekommen. Und für diesen habe er sich anschließend mehrfach entschuldigt: "Das wurde aber nicht gezeigt!"

Seine Operation am Auge

Doch damit nicht genug: Sandy erzählte weiter, seine Verletzung am Auge sei noch schlimmer gewesen als gedacht! "Die haben mich ins Krankenhaus gefahren und da wurde ich auch gleich in den Not-OP geschoben. Da wurden die Gerstenkörner rausgeschabt!", versicherte er. Der Eingriff sei zwar aufgezeichnet, jedoch ebenfalls nicht ausgestrahlt worden.

Sein unerlaubter Schwimmausflug

Und auch Sandys vermeintlicher Regelverstoß soll ganz anders abgelaufen sein: Denn der 35-Jährige beteuerte jetzt im Netz, er habe vor dem Eintauchen ins kühle Nass die Erlaubnis der Produktion eingeholt. "Ich habe gefragt, ob ich ins Wasser gehen darf, und es wurde mir bestätigt. Mir wurde gesagt, wenn ich das Mikro ablege, dann darf ich rein!", blickte er zurück. Trotzdem habe man ihn anschließend mit Zigarettenentzug bestraft.

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Bieber, Tamara / ActionPress Sandy Fähse im November 2019

RTL II Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

RTL II Sandy Fähse, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Sandy Fähse, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller



