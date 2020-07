Bei ihr purzeln die Kilos! Zuletzt sorgte die Kult-Kabarettistin Désirée Nick (63) in der Sat.1-Show Promis unter Palmen für ordentlich Gesprächsstoff: Mit ihrer berühmt-berüchtigten spitzen Zunge mischte sie die Kandidaten Claudia Obert (58), Matthias Mangiapane (36), Janine Pink (33) und Co. gewaltig auf. Jetzt hielt sich die gebürtige Berlinerin erneut unter Palmen auf und teilte ganz besondere Urlaubsfotos auf Social Media: Désirée präsentierte ihre schlanken Kurven am Strand!

"So abgenommen, dass der Bikinischlüpper hängt!", schrieb die Blondine gewohnt ungeniert zu einigen Instagram-Schnappschüssen, auf denen sie ihren Diät-Erfolg zur Schau stellte. Auf den Pics posiert die 63-Jährige selbstbewusst in einem orangenen Bikinioberteil samt dazu passender Hose, die ein wenig zu weit sitzt. Figur hin oder her – die Badenixe scheint den Urlaub sichtlich genossen zu haben. Sie zeigte sich zufrieden lächelnd am Strand und wagte auch einen Abstecher ins kühle Nass.

Und was sagen die Nick-Fans zu der Body-Transformation ihres Idols? Die Community brachte ihre Bewunderung zum Ausdruck. "So viel Disziplin verdient Hochachtung!", "So eine wunderschöne Frau" oder auch "Désirée sieht fantastisch aus", lauteten einige Kommentare.

