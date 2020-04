Brachte Désirée Nick (63) dem Format Promis unter Palmen seinen Erfolg? In der vergangenen Folge durfte die Kabarettistin nach dem freiwilligen Exit ihrer Rivalin Claudia Obert (58) in die Reality-Show zurückkehren. Die Sendung hat daraufhin am Mittwochabend die bisher besten Quoten seit Beginn der Ausstrahlung verbucht. Insgesamt 3,36 Millionen Haushalte verfolgten Tobias Wegener (27), Bastian Yotta (43) und Co. vor der Mattscheibe. Offenbar hat die Schauspielerin maßgeblich zu diesen Einschaltquoten beigetragen – das denkt zumindest sie selbst.

Gegenüber Promiflash mutmaßt Désirée, warum sie bei den Zuschauern so gut angekommen sei. "Ich bin der Impulsgeber, Motor für das Format gewesen, weil ich weiß, wie man einen dramaturgischen Bogen spannt und eine Storyline vorantreibt." Sie sei die einzige Künstlerin dort gewesen und sie "habe gestaltet". Désirée finde es super, dass diese Eigenschaften nach 40 Jahren im Showbusiness endlich bemerkt worden seien: "Ich genieße es, Meisterin meines Faches zu sein."

Am Ende musste die 63-Jährige dennoch ihre Koffer packen. Dem Gewinner-Team, Tobi, Carina Spack (23) und Matthias Mangiapane (36), fiel diese Entscheidung nicht gerade schwer, nachdem Désirée in der Villa für ordentlich Aufruhr gesorgt hatte. Sie schmissen sie einstimmig erneut aus der Show.

Anzeige

SAT.1 / Richard Hübner Die zehn Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / nickdesiree Die Kabarettistin Désirée Nick im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de