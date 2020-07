Was passiert mit Britney Spears (38)? Die Fans der Sängerin starteten vor einigen Tagen im Netz eine große Debatte darüber, ob die Beiträge von Britney ein Hilfeschrei seien. Seitdem häufen sich in den Kommentaren die wildesten Theorien über das Leben der Popikone: Einige Follower sind fest davon überzeugt, dass die Blondine gegen ihren Willen in ihrem Haus festgehalten werde. Andere User wiederum glauben, die Musikerin hätte keinen Zugriff mehr auf ihren Social-Media-Kanal. Nun meldete sich Britney mit einem Clip zurück, der einige Fragen aufwirft.

In dem Instagram-Video erklärte die "Toxic"-Interpretin, sie gehe nun auf einige Nachrichten ihrer Community ein und wolle diese beantworten. "Die erste Frage, die ihr mir gestellt habt, war, welchen Disney-Film ich am meisten mag", erzählte Britney. Die Antwort sei ganz klar "Frozen", fügte sie hinzu. Danach ging es mit ähnlich lockeren Themen weiter: Die Blondine berichtete, dass sie ihr erstes Auto mit 17 bekam, ihre Lieblingsblumen Rosen seien und dass sie in ihrem Leben bisher nur einen Strafzettel erhalten habe. Bei ihren Abonnenten stiftete sie mit diesen Aussagen Verwirrung: Sie verstanden den Sinn des Beitrags nicht und machten sich große Sorgen um die zweifache Mutter. "Bist du sicher, dass diese Fragen jemals gestellt wurden?", hakte ein User nach, während andere behaupteten, das alles geschehe gegen ihren Willen.

Obwohl sich zahlreiche Fans der Amerikanerin einen Live-Stream von ihr wünschten, reagierte sie bis jetzt darauf noch nicht. Auch auf die zahlreichen besorgten Kommentare unter dem Post ging die 38-Jährige nicht ein. Die Spekulationen befeuert das natürlich umso mehr. Was denkt ihr darüber? Stimmt unten ab!

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Instagram / britneyspears Britney Spears im Mai 2020

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2020



