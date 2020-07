Stehen sich Daniela Katzenberger (33) und Jennifer Frankhauser (27) wirklich wieder so nahe wie früher? Nachdem Dani den Tod von Jennys Vater im Netz publik gemacht hatte, herrschte drei Jahre lang absolute Funkstille zwischen den Halbschwestern. Vor wenigen Monaten kam es dann zu einer emotionalen Versöhnung und die beiden begruben das Kriegsbeil. Doch ist nun alles wie vorher zwischen ihnen? Im Gespräch mit Promiflash verriet Dani, ob Jenny und sie wirklich wieder ein Herz und eine Seele sind.

"Ich bin froh, dass ich meine Schwester wiederhabe. Aber man muss bedenken, dass wir uns zwei Jahre nicht gesehen haben", erklärte die Kultblondine nun gegenüber Promiflash. "Einerseits ist es so, als wäre sie nie weg gewesen, andererseits hat sie sich auch sehr verändert. Sie ist erwachsen geworden, hat ein schönes Haus, das freut mich von Herzen", führte die Katze aus. Das würde ihr bewusst machen, wie viel sich in nur zwei Jahren verändern kann. "Trotzdem bin ich unendlich froh, dass wir wieder Kontakt haben", schwärmte der Reality-TV-Star. In Zeiten von moderner Kommunikation und Apps würde es der Vollblut-Mama auch nicht mehr so vorkommen, als wohne Jenny Tausende Kilometer von ihr entfernt.

Der Gesprächsstoff würden den zweien auf keinen Fall ausgehen. "Wir vertrauen uns schon vieles an", betonte Dani. Wenn es um die Liebe geht, würde sich ihre Halbschwester auch öfter an Mutter Iris, als an sie wenden. "Ich bin da immer so ehrlich, das will man nicht immer hören", erklärte die 33-Jährige. Trotzdem wünsche sie der ehemaligen Dschungelkönigin, dass sie den richtigen Mann finde und glücklich sei.

Instagram/danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Juli 2020

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Schwester von Daniela Katzenberger

Getty Images Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger im November 2015



