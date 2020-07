Die kommenden Folgen der beliebten Castingshow The Voice of Germany werden etwas ganz Besonderes – denn: In der zehnten Staffel des TV-Formats werden erstmals sechs Coaches auf den berühmten roten Sesseln Platz nehmen. Neben Samu Haber (44), Rea Garvey (47) und Mark Forster (36) werden auch Stefanie Kloß (35), Nico Santos (27) und Yvonne Catterfeld (40) von dort aus ihre Schützlinge auswählen. Die Dreharbeiten sind bereits in vollem Gange. Aber an welchem Punkt der Show sind die The Voice-Kandidaten mittlerweile angekommen? Das verriet nun Yvonne höchstpersönlich!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Yvonne nun einen Schnappschuss von sich und Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß. "Das war vor den Blind Auditions, nun sind wir mit den Aufzeichnungen durch", informierte die "Für Dich"-Interpretin ihre Fans. Somit dürften also bereits die fulminanten Battles anstehen – und die könnten es ziemlich in sich haben, denn Yvonne verriet schon jetzt: "Wir sind sehr happy mit Team Yv und Steff."

Mit dem Post schürte Yvonne die Vorfreude bei ihrer Community – ihre Fans reagierten euphorisch. "Dein Team ist das stärkste, das weiß ich jetzt schon", "Ich freue mich so sehr auf die Ausstrahlung" oder auch "Wow, ich kann es kaum erwarten", ließen ein paar User in ihren Kommentaren verlauten. Freut ihr euch auch schon so sehr auf "The Voice of Germany"? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß

Anzeige

Instagram / nicosantosofficial Die Coaches und Moderatoren von "The Voice of Germany"

Anzeige

Instagram / silbermond Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld, Sängerinnen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de