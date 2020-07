Können die Fans von Britney Spears (38) aufatmen? Vor gut zwei Wochen war eine besorgniserregende Debatte im Netz gestartet: Britneys Community war sich sicher, dass die Sängerin mit ihren Posts nach Hilfe schreit – denn sie würde sogar gegen ihren Willen in ihrem Haus festgehalten werden. Aktuelle Bilder dürften nun jedoch vorerst Entwarnung geben: Britney wurde zum ersten Mal seit Beginn der Web-Diskussion vor der Tür gesehen.

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die "I'm Not A Girl"-Interpretin auf dem Beifahrersitz eines weißen Geländewagens. Die Schnappschüsse stammen von Freitagnachmittag – aufgenommen wurden sie in Los Angeles, genauer gesagt in Britneys Nachbarschaft West Lake. Wie es der 39-Jährigen zum Zeitpunkt der Aufnahmen geht, lässt sich nicht genau sagen: Durch die getönten Scheiben des Fahrzeuges und die große Sonnenbrille, mit der sie ihr Gesicht halb verdeckt, ist Britney nur schwer zu erkennen.

Im Rahmen zum aktuellen Geschehen war in kürzester Zeit eine #FreeBritney-Bewegung entstanden. Diese dürfte durch die aktuellen Fotos zumindest ein bisschen beruhigt werden – schließlich wurde Britney nun außerhalb des Hauses gesehen. Am Mittwoch äußerte sich zudem ihre Schwester Jamie Lynn Spears (29) erstmals dazu: "Ihr habt kein Recht, Vermutungen über meine Schwester anzustellen und ich habe kein Recht über ihre Gesundheit und ihre persönlichen Angelegenheiten zu sprechen", stellte die Schauspielerin auf Instagram klar.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Jahr 2020

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2020

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin



