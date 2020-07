Britney Spears (38) mag es natürlich! Auf ihrem Social-Media-Kanal hält die Pop-Prinzessin die Fans regelmäßig über ihren Alltag und ihre Gedanken auf dem Laufenden. Nun schnitt die "Baby One More Time"-Interpretin das Thema Kosmetik und Styling an: Anstelle von Schminktipps hatte die Sängerin aber eine andere Botschaft für ihre Community. Britney stellte klar: Ohne eine dicke Schicht Make-up im Gesicht fühle sie sich wesentlich wohler in ihrer Haut.

Mit einem Schnappschuss auf Instagram feierte die Künstlerin ihre Natürlichkeit: Anscheinend mit nichts außer einem Hauch von Mascara auf den Wimpern schaut die Blondine selbstbewusst in die Kamera. In der Bildunterschrift machte Britney klar, dass sich ihre Einstellung zu Schminke nun geändert habe. "Nach all dieser Zeit in meinem Leben lerne ich gerade, dass kein Make-up der richtige Weg ist", teilte sie der Community mit. Sie habe in ihrem Leben viel zu viel Zeit auf dem Friseurstuhl und beim Make-up-Artisten verbracht, um makellos zu erscheinen. "Ich denke, ein natürlicher Look ist der richtige Weg", lautete das Fazit der 38-Jährigen. Ihrer Meinung nach sehe man so auch wesentlich jünger aus.

Offenbar scheint sich Britney ohne Schminke sehr gut zu gefallen, denn in den vergangenen Tagen postete sie weitere Bilder aus der gleichen Serie: Auf allen trägt sie anscheinend nur Mascara und dieselbe geblümte Bluse. Für ihre Fans ist das ein Grund zur Sorge, sie sind der Ansicht, dass mit ihr etwas nicht stimmen könnte. "Was ist los?" und "Das ist nicht Britneys Posting", lauten nur zwei Antworten auf den aktuellsten Beitrag von ihr.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2020

Instagram / britneyspears Britney Spears. Musikerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Pop-Prinzessin



