Müssen sich die Berlin – Tag & Nacht-Fans von weiteren Charakteren verabschieden? In dem beliebten TV-Format gab es in den letzten Tagen ein paar Abgänge: Nachdem Nik Beker (Tim Rasch, 22) die Hauptstadt verlassen hatte, entschlossen sich auch Caro (Sina Minou) und Urgestein Peggy (Katrin Hamann, 32) dazu, ihren Freunden Lebewohl zu sagen. Doch werden den Figuren weitere folgen? Es gibt Hinweise, dass drei Laiendarsteller dem Set ebenfalls den Rücken kehren.

RTL 2 veröffentlicht immer mal wieder Produktionsfotos, die den Cast zeigen. Dabei war es in der Vergangenheit oft so, dass Schauspieler, die nach den Shootings mit Sicherheit aussteigen, gar nicht mehr auf den Aufnahmen zu sehen waren. Schaut man sich die aktuellen Bilder an, wird klar: Es fehlen Basti (Martin Wernicke), Schmidti (Alexander Freund) und Mandy (Laura Wölki, 25)! Bisher ist noch nicht bekannt, ob das wirklich ein Indiz sein könnte oder bloß ein Zufall ist.

Noch ein weiteres Detail springt bei den Schnappschüssen ins Auge: Katrin ist neben ihren Serienkollegen zu sehen! Ob das bedeutet, dass ihr Abschied doch nicht endgültig war? Tatsache ist auch, dass sich die Blondine bisher noch nicht persönlich von ihren Fans verabschiedet hat.

Martin Wernicke alias Basti von "Berlin - Tag & Nacht"

Laura Wölki

Schmidti (Alexander Freund) und Jade (Laura Vetter) bei "Berlin - Tag & Nacht"



