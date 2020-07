Dr. Alex George steckt in tiefer Trauer! Vor zwei Jahren nahm der Arzt an der vierten Staffel der britischen Love Island-Ausgabe teil, um seine große Liebe zu finden – allerdings erfolglos. Doch nur kurz nach seiner Teilnahme lernte er die Tänzerin Amelia Bath kennen, mit der er Ende 2018 zusammenkam. Vor wenigen Wochen gaben die beiden jedoch ihre Trennung bekannt. Nur kurze Zeit später muss Dr. Alex nun einen weiteren Verlust in seinem Leben verkraften: Sein Bruder Llŷr ist gestorben!

Die traurige Nachricht verkündete der Reality-TV-Darsteller nun auf seinem Instagram-Account: "Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Beitrag tatsächlich schreibe. Ich habe meinen kleinen Bruder wegen seiner mentalen Gesundheit verloren." Was genau jedoch zu seinem Tod geführt hat, ist nicht bekannt. Llŷr sei die netteste und fürsorglichste Seele gewesen. "Ich war so stolz darauf, dass du im nächsten Monat dein Medizinstudium begonnen hättest. Du wärst der unglaublichste Arzt geworden", fügte Dr. Alex hinzu. Sein Verlust verletze ihn und seine Familie sehr: "Wir sind am Boden zerstört. Wir lieben und vermissen dich so sehr. Bitte ruhe in Frieden."

Neben zahlreichen Fans nahmen unter dem Beitrag auch einige von Alex' "Love Island"-Kollegen Abschied von seinem Bruder. "Oh nein Alex, das ist so schrecklich. Es tut mir vom Herzen leid. Ich sende dir alle Liebe der Welt", schrieb beispielsweise Rosie Anna Williams.

