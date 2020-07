Kristina Yantsen gewährt private Einblicke in ihren neuen Alltag! Anfang Mai überraschte die ehemalige Bachelor-Gewinnerin ihre Fans mit einer wunderbaren Nachricht: Sie ist klammheimlich Mama geworden! Ihren Sprössling halten Kristina und ihr Liebster seitdem aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dafür teilt die Beauty im Netz regelmäßig Updates aus dem neuen Leben zu dritt. Jetzt verriet sie ihrer Community, wie sehr der Kleine ihren Tagesablauf bestimmt.

"Also er entscheidet, wann die Mama aufsteht", teilte Kristina via Instagram mit. Auch danach komme das Wohl ihres Wonneproppen immer an erster Stelle: "Dann muss ich ihn stillen, umziehen und dann mache ich noch Frühstück für meinen Mann und mich", führte die TV-Bekanntheit aus. Im Anschluss daran gehe sie mit ihrem Kleinen regelmäßig an der frischen Luft spazieren. Kurze Auszeiten, in denen Kristina verschnaufen könnte, seien selten. "Du hast eigentlich nur eine Pause, wenn er schläft. Dann kannst du etwas für dich selbst tun, aber währenddessen wirst du eigentlich sofort aufräumen", fügte die frischgebackene Mutter lächelnd hinzu.

Auch abends stünden die Bedürfnisse ihres Söhnchens im Mittelpunkt. Eine feste Einschlafroutine gebe es aber noch nicht: "Es ist immer unterschiedlich, wann er einschläft entweder um acht oder um sieben oder um zehn", erklärte die brünette Schönheit.

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, Reality-TV-Star

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen mit ihrem Baby

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen und ihr Sohn im Mai 2020



