Gesellt sich nun auch Richard Heinze in die Reihe der Ex-Köln 50667-Darsteller? In den vergangenen Wochen verkündete ein Soap-Star nach dem anderen, das Format verlassen zu wollen. Neben Angela Brand (24) und Alexander Molz (24) gehört seit einigen Tagen auch Mandy-Kay Brandt dazu. Doch damit nicht genug: Jetzt will wohl auch Richard aus der Serie aussteigen. Offenbar hat er seine Tätigkeit am TV-Set sogar bereits niedergelegt!

Seit März 2019 verkörpert der 23-Jährige die Rolle des Tom Diesler. In seiner Instagram-Story teilte Richard nun einen Ausschnitt einer aktuellen Episode des Reality-Formats und schrieb dazu: "Meine letzte Folge bei 'Köln 50667'." In der Sequenz ist zu sehen, wie Richard alias Tom Sophia (gespielt von Maria Lo Porto) verkündet: "Ich werde in meine Heimat zurückkehren. Ein guter Kumpel hat mir einen DJ-Job besorgen können und das nicht nur einfach so, sondern ich bin ein neuer Resident in einem Club in Erfurt." Sophia hakte noch einmal nach: "Moment mal, Resident heißt, du legst immer in diesem Club auf?" Tom bestätigte dies.

Darüber hinaus teilte Richard in seiner Story einige Nachrichten seiner Fans, die seinen Ausstieg alles andere als positiv aufnahmen. "Oh nein, du warst mein Lieblingscharakter dort", kommentierte eine Userin. Der gelernte Bademeister bedankte sich für diesen Zuspruch und schrieb: "Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich hoffe, ihr verfolgt mich weiterhin. Wer weiß, wo die Reise noch hingeht."

Richard Heinze, TV-Darsteller

Maria Lo Porto, "Köln 50667"-Darstellerin

Richard Heinze, TV-Darsteller



