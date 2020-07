Angelina Pannek (28) widmet ihrem Gatten süße Worte im Netz! Seit einigen Monaten gehen die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Sebastian Pannek (34) gemeinsam durchs Leben. Vor rund einem Monat wurde das Liebesglück des Paares mit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes gekrönt. Heute feiert der frischgebackene Vater seinen Geburtstag – und zu diesem Anlass gratulierte ihm Angelina nun mit rührenden Zeilen!

"Feiern den Geburtstag meines Mannes", teilte Angelina ihrer Community vor wenigen Minuten stolz mit einem neuen Selfie via Instagram mit. Dabei lächelt die Neu-Mama freudestrahlend in die Kamera. "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens", schwärmte die Blondine von ihrem Liebsten und gratuliert dem einstigen Bachelor mit einer romantischen Widmung.

Um Basti einen unvergesslichen Tag zu bescheren, organisierte Angelina bereits am Abend zuvor bezaubernde Stunden bei Sonnenuntergang: Im Beisein von Freunden feierte das Paar mit Livemusik auf einer Dachterrasse in den Geburtstag. Pünktlich zu Mitternacht überraschte Angelina ihren Partner mit einer Torte samt Wunderkerzen.

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek im Juni 2020

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek, November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de