Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) sagen bald noch mal Ja! Das Leben der einstigen Bachelor-Kandidatin dürfte sich aktuell wirklich märchenhaft anfühlen. Momentan erwartet sie mit ihrem Liebsten gespannt den ersten Nachwuchs. Wenige Monate nach der Schwangerschaftsverkündung hakte das Paar aber erst noch einen weiteren wichtigen Beziehungsschritt ab. Der ehemalige Rosenkavalier stellte seiner schwangeren Freundin im März die Frage aller Fragen – und die Hochzeit folgte still und heimlich bereits im April. Klein fielen die Feierlichkeiten wohl nicht zuletzt wegen der aktuellen Lage aus. Doch wird eine große Heiratssause überhaupt noch nachgeholt?

In ihrer Instagram-Story forderte Angelina ihre Community auf, ihr Fragen zukommen zu lassen. Und die Fans hatten da natürlich einige Ideen – unter anderem auch bezüglich ihrer Eheschließung. So wollte ein Follower wissen, ob Angie und Basti noch vorhätten, kirchlich oder in einer freien Trauung zu heiraten. "Ja, nächstes Jahr ist die große Hochzeit", versicherte die 28-Jährige daraufhin. Dieses Jahr hätten sich die beiden standesamtlich trauen lassen.

Zu diesem Zeitpunkt sind die Panneks dann längst zu dritt. Angelina und Basti könnten nämlich tatsächlich jeden Augenblick Eltern werden: Die Influencerin befindet sich bereits im neunten Monat, und auch die letzten Vorbereitungen für die Ankunft des Babys sind längst getroffen. Seither deuten die Supporter jeden Stillstand auf den Social-Media-Kanälen der baldigen Eltern als Geburtsindiz.

Instagram / angelinaheger Angelina Pannek, Influencerin

Instagram / angelina.pannek/ Sebastian und Angelina Pannek im Mai 2020

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Mai 2020



