Bindi Irwin (22) durfte sich über rührende Zeilen ihres Gatten freuen! Im März dieses Jahres gaben sich die Tochter von "The Crocodile Hunter"-Bekanntheit Steve Irwin (✝44) und ihr langjähriger Freund Chandler Powell (23) bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Am vergangenen Freitag feierte die Tier-Liebhaberin dann erstmals ihren Geburtstag als Ehefrau. Zu ihrem Ehrentag gratulierte Chandler seiner Bindi mit einer süßen Nachricht im Netz!

"Dieses Jahr war geradezu episch und du hast alles, was uns in den Weg gelegt wurde, mit Mut und Charme gehandhabt", erinnerte sich Chandler via Instagram an die zurückliegenden Monate mit Bindi. Dabei schwärmte der Zoowärter neben den Geburtstagsgrüßen sogar regelrecht von seiner Ehefrau: "Danke, dass du die Welt zu einem besseren und helleren Ort gemacht hast. Meine beste Freundin, meine Frau, mein Alles. Ich liebe dich!"

"Du inspirierst mich jeden Tag mit so viel Liebe, die du gibst, ein besserer Mensch zu sein", verriet der 23-Jährige und könnte sich keine bessere Partnerin an seiner Seite vorstellen. Von diesen rührenden Worten war auch Bindi angetan: "Mein Mann, mein Sonnenschein, meine Welt. Ich liebe dich heute, morgen und für immer", kommentierte die 21-Jährige den Post.

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell im Juni 2020

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, Tochter von Steve Irwin

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin, Mai 2020



