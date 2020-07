Traurige Nachrichten für alle ungeduldigen Fans von The Crown! Erst kürzlich hatten die Macher der Serie bekannt gegeben, dass es – anders als zunächst geplant – doch noch eine sechste Staffel geben wird. Bevor die Dreharbeiten zu dieser beginnen können, müssen jedoch erst einmal die Episoden für die fünfte Season gedreht werden. Wie nun bekannt wurde, sollen die kommenden Folgen aber erst 2022 ausgestrahlt werden!

Left Bank Pictures bestätigte kürzlich offiziell, dass die Produktion der fünften Staffel auf Juni 2021 verschoben wurde. Somit würden die Fans erst im Jahr darauf "The Crown"-Nachschub bekommen. Dass das jedoch ganz und gar nichts mit der derzeitigen Gesundheitskrise zutun hat, berichtete das Magazin Deadline. Dieses hatte nämlich erfahren, dass die lange Pause zwischen der vierten und fünften Staffel von den Produzenten geplant gewesen sei. Bis dahin können sich die Liebhaber des Netflix-Hits aber umso mehr auf die neue Besetzung freuen: Imelda Staunton (64) löst nämlich Olivia Colman (46) in der Rolle der Queen Elizabeth II. (94) ab.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Serien-Junkies so lange auf eine Fortsetzung von "The Crown" warten müssen. Bereits zwischen der zweiten und der dritten Staffel gab es eine Pause von zwei Jahren. Auch damals wurde die Hauptrolle neu besetzt: An die Stelle von Claire Foy (36) trat damals Olivia Colman.

Netflix / Des Willie Olivia Colman in "The Crown"

Getty Images Imelda Staunton auf der "Downton Abbey"-Premiere im Oktober 2019

Netflix Olivia Colman als Queen Elizabeth II in "The Crown"



