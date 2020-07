Anne Wünsche (28) ist mittlerweile eine erfolgreiche YouTuberin, ein ehemaliger Serienstar und Mutter von zwei Töchtern. In der Vergangenheit ist sie dagegen zwischenzeitlich durch die Hölle gegangen – und hat keinen Ausweg mehr gesehen. Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wollte sich sogar das Leben nehmen. Heute blickt Anne zurück und kann mit Stolz von sich behaupten, sich aus eigener Kraft aus ihrem mentalen Loch befreit zu haben.

"Ich war unten. Ich war wirklich unten. Ich stand auf der Brücke, ich wollte mir das Leben nehmen", erinnert sich die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story an diese schlimme Zeit zurück. Ausgelöst wurden die Flashbacks durch eine regelrechte Hate-Welle, die kürzlich auf Anne eingebrochen ist – vor einigen Jahren hätte sie die Kritik wohl nicht einfach so wegstecken können. Der Grund für ihre damaligen Suizid-Gedanken: kein Job, keine Ausbildung und keine Perspektive. Doch Anne hat nicht aufgegeben – im Gegenteil! "Ich musste etwas an mir ändern. Es ist ein einfach ein langer, langer Weg gewesen und ich bin einfach unfassbar dankbar für das Leben, das ich jetzt gerade führen kann."

Was Anne jedoch wieder Rückenwind verschafft hatte: ihre Rolle bei BTN. "Ich bin so unendlich dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe, denn ab diesem Zeitpunkt hat sich einfach alles bei mir gewandelt", beteuerte die gebürtige Sächsin bereits 2018 im Netz.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de