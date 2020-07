Von Umstandsmode scheint Katy Perry (35) nicht viel zu halten! Vor einigen Wochen verkündeten die Sängerin und ihr Verlobter Orlando Bloom (43), dass sie ihr erstes Kind erwarten. Seitdem halten sie ihre Fans mit regelmäßigen Updates zur Schwangerschaft auf dem Laufenden. Auf den Fotos der "Roar"-Interpretin steht natürlich immer die stetig wachsende Körpermitte im Vordergrund. Erst kürzlich setzte Katy ihren Babybauch in einem verrückten Outfit wieder perfekt in Szene!

Auf Instagram postete die werdende Mama ein Foto von sich in ihrem Look für das digitale Festival Tomorrowland Around the World. Mit einer orangefarbenen Perücke und einem Kleid in derselben knalligen Farbe wird sie dort einige ihrer neuen und alten Songs zum Besten geben – und das, obwohl sie hochschwanger ist! Unter der auffälligen Robe zeichnet sich nämlich noch auffälliger ihr mittlerweile sehr runder Babybauch ab, auf den die 35-Jährige schützend ihre Hand legt. Lange kann das Baby von Katy und Orlando wohl nicht mehr auf sich warten lassen. Den genauen Geburtstermin behält das Paar jedoch für sich.

Viele Fans stellen sich allerdings auch noch eine andere Frage: Werden der Schauspieler und die Musikerin noch vor der Geburt ihrer Tochter heiraten? Nachdem die Hochzeit wegen der aktuellen Gesundheitskrise abgesagt wurde, müssen sie sich nun einen neuen Termin aussuchen – das hat aber noch ein wenig Zeit: "Natürlich wird das in Zukunft passieren, aber im Moment wollen wir nur ein gesundes Kind zur Welt bringen", verriet Katy in der The Howard Stern Show.

Anzeige

Instagram/katyperry Katy Perry, Juli 2020

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Musikerin

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Seid ihr gespannt, wann Katys und Orlandos Baby endlich das Licht der Welt erblickt? Oh ja, ich kann es kaum erwarten! Na ja, irgendwie nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de