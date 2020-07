Eine ganz besondere Art der Verkündung! Im Herbst des vergangenen Jahres hatten die Gossip Girl-Darstellerin Blake Lively (32) und ihr Liebster, Ryan Reynolds (43), allen Grund zur Freude: Sie sind wieder Eltern geworden: Ihre gemeinsamen Kinder Inez und James durften eine kleine Schwester auf der Welt begrüßen. Wie das neueste Familienmitglied heißt, war bisher allerdings ein gut gehütetes Geheimnis. Doch die Geheimniskrämerei hat nun ein Ende: Die Dreifach-Eltern verrieten den Namen ihres Nachwuchses – und das durch einen Song.

In Taylor Swifts (30) neuem Album "Folklore" gibt es einen Titel mit einer Botschaft an die Fans der beiden Schauspieler. In den Lyrics des Liedes "Betty" tauchen neben den Namen der ersten beiden Kids des Paares weitere Hinweise darauf auf, dass es sich bei den besungenen Protagonisten um die Familie der Hollywood-Berühmtheiten handelt. Eine Quelle bestätigte gegenüber People, dass es sich bei Betty tatsächlich um den Namen der mittlerweile fast Einjährigen handelt.

Und spätestens mit diesem Post der Blondine dürfte die Enthüllung perfekt sein. "Danke, Taylor. Können wir bitte alle mit dir ins Klavier klettern und in dem Album leben", witzelte die 32-Jährige auf Instagram. Danach schwärmte sie in den höchsten Tönen von der Musik der Amerikanerin. Die neuen Songs seien geprägt von Humor, Stärke, Verletzlichkeit, Seele, ganz viel Herz und vor allem Liebe.

Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im August 2019 in Newark, New Jersey

Anzeige

ActionPress Blake Lively und Ryan Reynolds, Mai 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de