Wow, Christina Milian (38) ist top in Form! Dabei brachte die "Dip It Low"-Interpretin erst im Januar dieses Jahres ihren Sohnemann auf die Welt. Seitdem bezaubert die Sängerin ihre Follower auf Social-Media regelmäßig mit süßen Mama-Sohn-Schnappschüssen. Dabei fällt immer wieder auf, der Stress in ihrem neuen Alltag scheint der frischgebackenen Mutter nichts anhaben zu können. Nun sorgte sie mit einem Foto im Netz für Wirbel, auf dem sie ihren After-Baby-Body präsentiert.

Auf dem Instagram-Pic sieht man die Musikerin, wie sie in einem pinken Dessous-Set posiert und dabei verführerisch in Richtung Kamera schaut. Die Unterwäsche betont nicht nur perfekt ihre Kurven, sondern lässt der Fantasie auch nur wenig Spielraum. So ist ganz deutlich zu sehen: Nur rund sechs Monate nach der Geburt ihres Kindes ist Christinas Bauch schon wieder superflach! Und überhaupt sieht die Mutter am ganzen Körper fit und trainiert aus.

Inzwischen scheint sich die 38-Jährige wieder pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen. Das war allerdings direkt nach der Schwangerschaft nicht der Fall. Nach der Geburt ihres Babys ging es ihr nicht gut. Die Amerikanerin klagte über extreme Wassereinlagerungen und war alles andere als selbstbewusst. Das hat sich nun – ganz offensichtlich – geändert.

Instagram / christinamilian Christina Milian im Juli 2020

Instagram / christinamilian Christina Milian im Juli 2020

Instagram / christinamilian Christina Milian und Isaiah



