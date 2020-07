Ashley Graham (32) verdreht ihren Fans den Kopf! Im vergangenen Januar wurde der Alltag des Plus-Size-Models komplett auf den Kopf gestellt – denn: Sein erstes Kind, Söhnchen Isaac, kam auf die Welt. Seitdem teilt die Vollblut-Mami auf ihrem Social-Media-Kanal regelmäßig schonungslos ehrliche Einblicke in ihren neuen Lebensabschnitt. Jetzt schlug Ashley gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie verriet, wie das Einschlaftraining mit Baby Isaac läuft, und bewies ihren Followern gleichzeitig, dass sie noch so sexy ist, wie eh und je.

Auf ihrem Instagram-Post präsentiert sich die brünette Schönheit in einem aufregenden schwarzen Outfit – ihre Bluse ist fast durchsichtig! Passend dazu trägt Ashley ihre Haare offen und ein wenig verwuschelt, während sie lasziv in die Kamera schaut. Zu diesem verführerischen Schnappschuss schrieb die frischgebackene Mutter: "So sieht das Gesicht von jemanden aus, der eine Woche Einschlaftraining gemacht hat. Man könnte sagen, ich fühle mich wieder, wie ich selbst." Diesen Erfolg wollte die 32-Jährige ihren Followern offenbar nicht vorenthalten. Wie genau sie Baby Isaac zum Einschlafen gebracht hat, verriet die Beauty jedoch nicht.

Die Community interessierte sich nicht nur für den tollen Look der Amerikanerin, sondern auch für ihr Update aus dem Mama-Alltag. Viele Abonnenten berichteten von ihren eigenen Erfahrungen mit Einschlafritualen und tauschten sich über die unterschiedlichen Methoden aus. "Schlaftraining ist so hart, aber es lohnt sich!", lautete einer der Kommentare.

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und ihr Sohn Isaac

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Plus-Size-Model

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihrem Kind



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de