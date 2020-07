Diese Liebe kann aktuell nur virtuell ausgelebt werden! Eigentlich geht Courteney Cox (56) schon lange mit ihrem Freund Johnny McDaid (44) durchs Leben. Jetzt sind die Schauspielerin und der Frontmann der Band Snow Patrol plötzlich seit mehreren Monaten auseinander – allerdings nicht getrennt: Die Monica-Geller-Darstellerin aus Friends und der Sänger lieben sich nach wie vor, wie die Serienbekanntheit nun mit einem süßen Post klarstellt!

Auf ihrem Instagram-Account teilt Courteney endlich wieder ein gemeinsames Bild mit ihrem Partner – auch wenn es kein übliches Paarfoto ist: Es handelt sich um einen Screenshot eines Video-Chats: "Es sind 133 Tage vergangen, seitdem wir das letzte Mal zusammen waren", verrät die 56-Jährige. Schuld daran ist die aktuelle Gesundheitskrise, allerdings kann auch diese Hürde ihrer Liebe offensichtlich nichts anhaben: "Happy Birthday, J. I habe unser Mittagessen/Dinner-Zoom-Date in Los Angeles- und Londoner Zeit geliebt. Ich vermisse dich wie verrückt", schreibt die US-Amerikanerin außerdem.

Im Interview in der The Ellen DeGeneres Show verriet Courteney Talkmasterin Ellen DeGeneres (62) bereits, wieso sich ihr Partner und sie an unterschiedlichen Orten der Welt isolieren: "Er sollte eigentlich zum Schreiben in die Schweiz gehen. Dann ging er zuerst nach England und plötzlich wurde dort die Quarantäne angeordnet", erklärte die Neunziger-Ikone. In den sechs Jahren ihrer Beziehung hatte sich das Paar lediglich 2015 für rund sechs Monate getrennt.

Instagram / courteneycoxofficial Johnny McDaid und Courteney Cox küssen sich

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox und Johnny McDaid

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox, Schauspielerin



