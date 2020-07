Das Warten hat also tatsächlich ein Ende! Bereits am Sonntagabend erklärten Sarah (29) und Dominic Harrison (29) im Netz, dass sie nun erst einmal offline sein werden. Das Paar befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Krankenhaus und wartete darauf, dass ihr Töchterchen per Kaiserschnitt geholt wird. Wann Baby Nummer zwei genau das Licht der Welt erblicken wird, behielten die YouTuber bis zuletzt allerdings für sich. Doch nun ist klar: Am 27. Juli 2020 wurde ihre kleine Prinzessin geboren.

Diese freudigen News geben die frischgebackenen Zweifach-Eltern jetzt auf ihren Instagram-Kanälen bekannt. In einem Statement schreiben sie überglücklich: "Wir dürfen unsere kleine Prinzessin in den Armen halten. Es ist alles super verlaufen und uns geht es allen gut. Genießen jetzt unsere Kuschelzeit und melden uns die Tage bei euch." Weitere Details zur Geburt und dem Wonneproppen behalten Sarah und Domi also erst einmal für sich.

So viel ist bislang allerdings bekannt: Das Baby wurde per Kaiserschnitt geholt und Domi durfte trotz der aktuellen Gesundheitslage bei der Geburt dabei sein. Kleiner Wermutstropfen: Töchterchen Mia (2) muss sich noch etwas gedulden, bis sie ihre kleine Schwester in die Arme schließen kann. Sie darf ihre Mama im Krankenhaus noch nicht besuchen.

