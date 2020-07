Ist es etwa so weit? In den vergangenen Tagen deutete vieles darauf hin, dass Sarah (29) und Dominic Harrisons (29) zweites Baby schon bald das Licht der Welt erblicken könnte. Die YouTuber trafen die allerletzten Vorbereitungen und nahmen sich auch noch einmal Zeit für sich. Wann Töchterchen Nummer zwei geboren werden soll, behielten die werdenden Eltern bislang für sich – doch nun ist das Geheimnis offenbar gelüftet!

So wie es scheint, wird das Harrison-Baby womöglich heute geholt – das lässt jetzt zumindest Domis Instagram-Story vermuten. Am Sonntagabend meldet sich der 29-Jährige mit seiner Frau aus dem Krankenhaus. Da sich Sarah für einen Kaiserschnitt entschieden hat, ist es nicht ungewöhnlich, dass die Schwangere die Nacht vor dem Eingriff in der Klinik verbringt. "Freunde, wir sind dann mal off", hält Dominic zu der kurzen Aufnahme aus dem Krankenhausbett fest.

Dass sich Sarah für einen Kaiserschnitt entschieden hat, sorgte im Vorfeld tatsächlich für etwas Wirbel. "Für das zweite Kind habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen, das auch per Kaiserschnitt auf die Welt zu bringen. Jede Frau, jede Mutter darf selbst über ihren Körper entscheiden", erklärte die Münchnerin vor Kurzem in einem YouTube-Video.

