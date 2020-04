Um Jessica Paszka (30) und ihre Herzensangelegenheiten ist es ziemlich ruhig geworden! Das liegt allerdings nicht daran, dass die einstige Bachelorette seit dem spannenden TV-Abenteuer im Jahr 2017 Single ist, sondern weil sie sich schon länger dazu entschieden hatte, ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Umso überraschender kamen jetzt Jessis offene Worte im Netz: Ist sie vergeben oder auf der Suche? Zu diesen Fragen lieferte sie ihren Fans bei Social Media nun ehrliche Antworten...

In ihrer Instagram-Story ging die 30-Jährige jetzt auf das Thema Liebe ein und verriet, dass sie aktuell solo ist. "Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin so happy mit mir, dass ich mir gerade einfach keinen Partner an meiner Seite vorstellen kann", stellte Jessi klar. Sie habe in letzter Zeit viele Nachrichten von Usern bekommen, die sich fragen, warum sie keinen Partner hat – doch etwaige Sorgen der Community seien absolut unbegründet. "Ich finde es einfach nicht schlimm, Single zu sein [...]. Ich bin glücklich, wirklich!", versicherte sie ihren Fans.

Jessis abschließende Botschaft an ihre weiblichen Fans: Auch ohne festen Freund kann man happy und zufrieden sein. "Letztendlich ist es auch wichtig, dass mich keiner unter Druck setzen kann, weder Instagram, noch meine Eltern, noch meine Freunde. Und das ist auch meine Message an alle Single-Ladys da draußen: Lasst euch von niemandem einreden, dass ihr einen Partner haben müsst, um glücklich zu sein!", appellierte sie an die Community.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka an ihrem 30. Geburtstag

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin



