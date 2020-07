Da ist ja mal ganz schön was los im Leben von Christina Luft (30)! Erst vor wenigen Tagen gaben die Let's Dance-Profitänzerin und ihr einstiger Tanzpartner Luca Hänni (25) bekannt, dass sie ein Paar sind. Während sie ihre Beziehung zunächst für sich behielten, darf nun jeder sehen, wie glücklich die zwei zusammen sind. Das Wochenende verbrachte die Wahlkölnerin bei Luca in der Schweiz – in einem emotionalen Post blickt sie nun auf die aufregenden Tage zurück.

"Was für eine Zeit, was für ein Tag, was für unglaubliche Minuten", beginnt Christina ihren Beitrag auf ihrer Instagram-Seite. Dazu teilt sie ein Foto, auf dem sie glücklich die Arme in die Höhe streckt und über beide Ohren strahlt. "Ich genieße jede einzelne davon und bin unendlich dankbar, dass ich dieses Leben mit diesen unglaublichen Menschen verbringen und teilen darf", schließt sie ab.

In diesem Post spricht Christina allerdings wohl nicht nur von ihrem Luca, sondern auch von ihrem guten Freund und "Let's Dance"-Kollegen Andrzej Cibis (33) und seiner Frau Victoria. Die zwei Pärchen genossen das Wochenende nämlich zusammen und gingen unter anderem wandern und baden.

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

Instagram / andrzejcibis Andrzej Cibis, Christina Luft, Luca Hänni und Vica Kleinfelder Cibis

