Was ist nur bei Lala Kent los? Eigentlich sollte im Leben der Reality-Darstellerin alles rund laufen, denn: Seit 2018 ist die "Vanderpump Rules"-Darstellerin glücklich verlobt: Produzent Randall Emmett, der vor allem für die Blockbuster "Silence" und "Lone Survivor" bekannt ist, weicht ihr seit Jahren schon nicht mehr von der Seite – eigentlich. Denn nun wird spekuliert, dass in der Beziehung doch etwas vorgefallen sein könnte: Lala löschte all ihre Paarfotos!

Eingefleischte Fans der 30-Jährigen dürften den Instagram-Account der Blondine kaum noch wiedererkennen, denn: Jedes einzelne Bild mit ihrem Randall wurde entfernt – das Profil macht mittlerweile den Eindruck, als wäre der 49-Jährige nie ein Teil ihres Leben gewesen. Hinzu kommt eine kryptische Instagram-Story, die Lalas Follower in Unruhe versetzt: "Ich bin es, der mein Leben durcheinander gebracht hat. Ich habe es getan, aber ich kann es nicht rückgängig machen."

Wie die Fernseh-Beauty nun aufklärt, handelt es sich bei diesen Zeilen allerdings um den ersten des Zwölf-Schritte-Programms zum Entzug im Fall von Drogen- oder Alkoholmissbrauch. Rückfällig sei sie allerdings nicht. Inwiefern dieser Post etwas mit der vermeintlichen Trennung zu tun hat, bleibt nach wie vor ungeklärt: Ein weiteres Statement steht noch aus.

Anzeige

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett, 2019

Anzeige

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Lala Kent, TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de