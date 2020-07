Charli D'Amelio (16) zeigt stolz ihre neue Nase! Die US-Amerikanerin gehört seit 2019 zu den beliebtesten Usern auf TikTok. Über 70 Millionen Menschen folgen der süßen 16-Jährigen auf ihrem Kanal auf der Lipsync-Plattform, wo sie ihre Fans mit ihren Tanzvideos begeistert. Doch neben ihren coolen Moves machte die Influencerin nun auch mit etwas anderem auf sich aufmerksam: Charli hatte eine Nasen-OP!

Das verriet die Tänzerin ihren Followern via TikTok: "Der Eingriff ist erledigt und ich bin so glücklich, dass ich damit meine Atemprobleme beseitigen konnte!" Damit löste die Brünette auch schon den Grund für die Operation auf, die keinesfalls der optischen Veränderung diente. Auf ihrem Account gab die Teenagerin ihrer Community zudem einen Eindruck von den Nachwirkungen des Eingriffs: Ihre Nase ist dick einbandagiert, unter ihren Augen sind dicke Blutergüsse zu sehen – doch Charli strahlt trotzdem in die Kamera.

Dass Charli aktuell wieder so glücklich lächeln kann, dürfte ihre Fans sehr freuen: Schließlich ging es der Politikertochter zuletzt gar nicht gut. Nach knapp einem Jahr Beziehung gab sie die Trennung von ihrem Kollegen Chase Hudson (18) bekannt. Der 18-Jährige soll Charli sogar mit der Sängerin Nessa Barret betrogen haben.

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, TikTok-Star

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio nach ihrer Nasen-OP

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio und Chase Hudson



