Darauf haben die Fans von Megan Fox (34) und Machine Gun Kelly (30) gewartet. Nach ihrer Trennung von Brian Austin Green (47) machte die Schauspielerin recht schnell ihre neue Beziehung zu dem Rapper öffentlich. Immer wieder wurden die beiden Turteltauben von Paparazzi bei gemeinsamen Aktivitäten gesichtet, ein offizielles Pärchenbild gab es von ihnen jedoch nie – bis jetzt! MGK postete ein Selfie mit seiner Liebsten und das samt Liebeserklärung.

Auf Instagram veröffentlichte der Musiker eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Auf dem Foto posiert das Pärchen vor einem Spiegel und streckt die Zunge in die Kamera. Beide tragen lässige schwarze Klamotten, während sie die Arme um die Hüften des jeweils anderen legen. Das Bild kommentierte er mit den liebevollen Worten: "Ich habe eine Ewigkeit gewartet, um dich zu finden", verziert mit einem roten Herz-Emoji.

Dass es den frisch Verliebten ernst ist, machten sie bereits im Give Them Lala … With Randall-Podcast deutlich. Mit der Astrologin Susan Miller warfen Megan und MGK einen Blick in die Zukunft und kamen offenbar beide zu dem Schluss, dass sie sich eine Heirat durchaus vorstellen könnten. Und auch gemeinsame Kinder schließen der "Bloody Valentine"-Interpret und seine Partnerin nicht aus.

