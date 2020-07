Was für ein Anblick! Anastasia Karanikolaou ist vor allem durch ihre langjährige Freundschaft mit dem Reality-Star Kylie Jenner (22) bekannt. Mittlerweile hat sich das Model in den sozialen Medien selber einen Namen gemacht und verzaubert über acht Millionen Follower mit ihren täglichen Posts. Ob im Bikini posierend oder mit ihrer besten Freundin um die Wette strahlend – die Brünette präsentiert sich von all ihren Seiten. Jetzt brachte Anastasia ihre Fans mit einem besonders heißen Beitrag ordentlich ins Schwitzen.

Auf Instagram postete Stassie, wie sie auch genannt wird, ein Bild von sich, das es definitiv in sich hat. Komplett nackt posiert die Beauty in einem Pool und schaut dabei nachdenklich zur Seite. "Ich vermisse dich", betitelte sie den heißen Schnappschuss. Ihre Fans kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und drückten ihre Begeisterung mit über einer Million "Gefällt mir"-Klicks aus. Auch Kylie konnte diesem Anblick anscheinend nicht widerstehen und hinterließ das Emoji des explodierenden Kopfs. YouTuberin Nikita Dragun hingegen erlaubte sich einen kleinen Scherz. "Woher hast du dieses Outfit", witzelte sie.

Diese positive Resonanz bewirkte offenbar, dass Anastasia die Hüllen ein zweites Mal fallen ließ: Kurz darauf veröffentlichte sie einen weiteren Schnappschuss, auf dem sie ihre kurvige Kehrseite präsentiert. "Der Fotograf hat auf jeden Fall den besten Job", scherzte ein User.

Anzeige

Instagram / stassiebaby Anastasia Karanikolaou, Model

Anzeige

Instagram / kyliejenner Anastasia Karanikolaou und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / stassiebaby Anastasia Karanikolaou, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de