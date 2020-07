Sieht man Yana Morderger (23) etwa schon bald im nächsten TV-Format? Aktuell stehen die Blondine und ihre Zwillingsschwester Tayisiya Morderger (23) voll im Fokus der Öffentlichkeit. Der Grund? Die Shopping Queen-Bekanntheit und die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin stellen sich dem Kampf der Realitystars. Doch Yana will nicht nur die Show gewinnen – sondern offenbar auch schon bald das Herz ihres Traummannes. Ihrer Community verriet sie jetzt, dass dieser im besten Fall die Buzzerprobe bei der Kuppelshow Take Me Out bestehen sollte!

Das sind aber sehr konkrete Vorstellungen! In einem Instagram-Livestream plauderte Yana nun aus, dass sie aktuell wieder Single sei: "Ich hatte vor Kurzem einen Freund. Wir sind auseinander, weil ich ihn nicht glücklich und er mich nicht glücklich machen würde". Die letzte Beziehung hat sie offenbar zum Umdenken bewegt: Ihre Anforderungen an ihren Zukünftigen sind ein wenig ungewöhnlich: "Kennt ihr die Sendung 'Take Me Out'? Also stellen wir uns vor, ich habe einen Freund. Ich möchte mir sicher sein, wenn er aus diesem Aufzug von 'Take Me Out' rausgeht und da sind 25 Mädels, dass niemand den roten Knopf buzzert", betonte sie.

Zur Erklärung: Bei der Single-Show stellt sich jeweils ein Solo-Mann vor und darf von den Ladys be- und verurteilt werden. Wenn eine der Damen kein Interesse an dem Mann hat, muss sie einen roten Buzzer betätigen. Aber – um das klarzustellen – Yanas Göttergatte müsse natürlich nicht wirklich in der Show auftreten: "Aber ich möchte sicher sein, dass er der beste, hübscheste, schönste Mann auf Erden ist. Und bei dem letzten war das nicht so", resümierte die Tennisspielerin.

Instagram / tayuschka Yana und Tayisiya Morderger an ihrem 23. Geburtstag

Instagram / yanusik_97_ Yana Morderger im Mai 2020

Instagram / yanusik_97_ Yana Morderger bei "Shopping Queen"



