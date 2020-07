Sie zeigt, was sie hat! Eigentlich kennen ihre Fans Marlene Lufen (49) aus beliebten Fernsehsendungen: Die gebürtige Berlinerin moderiert unter anderem seit vielen Jahren das Sat.1-Frühstücksfernsehen. Außerdem steht sie auch für Promi Big Brother und Dancing on Ice vor der Kamera. Allerdings gewährt sie ihrer Community auch regelmäßig private Einblicke in den sozialen Medien. Doch so freizügig bekommen ihre Follower die Moderatorin nur selten zu Gesicht: Marlene präsentierte sich jetzt im Netz in einem Badeanzug!

"Heute schwimmen?", schrieb die 49-Jährige nun neckisch zu dem Instagram-Schnappschuss, auf dem die ehemalige Leistungsschwimmerin zufrieden lächelt. Zusätzlich setzte sie den Hashtag "#feelinggood" – also "Ich fühle mich gut". Auf dem Foto setzt Marlene ihre Kurven in einem türkisfarbenen Badeanzug in Szene – und das kam bei ihren Promi-Kollegen richtig gut an. "Hammer, Marlene", kommentierte beispielsweise die RTL-Bekanntheit Frauke Ludowig (56). Der Moderator Patrice Bouédibéla (45) traute seinen Augen kaum. "Wie alt bist du da, 27?", fragte er charmant.

Auch Marlenes Fans kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Sie pflasterten den Post der 49-Jährigen nicht nur mit zahlreichen Likes, sondern hinterließen auch etliche Komplimente. "Du siehst supergut aus", "Wunderschön! Du bist eine Traumfrau!" oder auch "Tolle Figur, toller Badeanzug", lauteten ein paar der Kommentare aus ihrer Community.

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen im Juli 2020

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen in Köln, 2020

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen im Juli 2020



