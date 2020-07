Janine Pink (33) und Jenny Elvers (48) wechseln die Seiten! Beide Ladys zogen in der Vergangenheit bereits in den Promi Big Brother-Container – und nicht nur das: Sie gingen sogar als Siegerinnen hervor. Jenny gewann die erste Staffel 2013, Janine sicherte sich im vergangenen Jahr das Preisgeld. Am 7. August geht die Reality-TV-Show in eine neue Runde und die zwei Ex-Kandidatinnen werden das Spektakel als Expertinnen kommentieren!

Das gab Sat.1 jetzt auf seiner Webseite bekannt. Demnach sollen die beiden TV-Sternchen ab Montag, dem 10. August, – also quasi direkt von Beginn der Staffel an – die Geschehnisse in der Fernseh-WG kommentieren. Dafür sind sie im Wechsel montags bis freitags ab 5.30 Uhr beim "Frühstücksfernsehen" zu Gast und werden bei dieser Gelegenheit bestimmt noch einmal in Erinnerungen an ihre Zeit im Container schwelgen.

Komplettiert wird das Expertenteam durch Anouschka Renzi (55). Sie war – trotz zahlreicher Anfragen – zwar nie selbst Teilnehmerin bei einer Reality-TV-Show, geschweige denn bei "Promi Big Brother", doch die Schauspielerin steht seit vielen Jahren im Rampenlicht, sorgte schon für viele Schlagzeilen und kennt die Schattenseiten des Lebens in der Öffentlichkeit. Somit dürfte auch sie einen spannenden Blickwinkel bereithalten.

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Star

Getty Images Jenny Elvers im Juli 2019 in Berlin

Marquardt, Christian / ActionPress Anouschka Renzi im November 2019



