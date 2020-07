Werden sie diesen Test wirklich meistern? Fernsehmoderatorin Giulia Siegel (45) und ihr Liebster Ludwig Heer (39) wagen eine Beziehungsprobe, die es definitiv in sich hat: Das Pärchen nimmt momentan an dem neuen Format Temptation Island – V.I.P. teil. Dabei wird die Schauspielerin für zwei Wochen von dem Koch getrennt – doch Verführer(-innen) leisten den beiden jeweils Gesellschaft und versuchen, die Beziehung des Paares zu sabotieren. Promiflash fragte bei Giulia und Ludwig nach, wie ihre Familien auf die Teilnahme an der Fremdgeh-Show reagiert haben.

"Bei mir ist das natürlich ein ganz klein bisschen schwieriger, da ich normalerweise auch durch mein Restaurant versuche, ein seriöses Äußeres zu wahren", erklärte Ludwig im Promiflash-Interview. Der 39-Jährige habe sich – seiner Meinung nach – in seinen letzten Fernsehauftritten gut benommen. Doch seine Liebsten scheinen trotzdem nicht begeistert zu sein. "Gerade auch mein Familienumfeld ist bei so einem Format schon ein ganz kleines bisschen besorgt", gab der Gastronom zu.

Giulias Angehörige seien hingegen daran gewöhnt, dass die Blondine sich in die eine oder andere Fernsehshow wagt. "Dass ich alle zwei Jahre irgendeine lustige Sendung mache, das wissen die auch und das stört in dem Sinne nicht", erklärte sie. Die 45-Jährige stellte klar, dass sie wegen der Öffentlichkeit quasi zwei Persönlichkeiten habe: "Man ist draußen polarisierender und gibt mehr Gas, als im privaten Umfeld", erklärte die DJane.

