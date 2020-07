Arbeiten im Paradies, das Geld oder doch die besondere Herausforderung: Warum machen Giulia Siegel (45) und Ludwig Heer (39) wirklich bei "Temptation Island – V.I.P." mit? Kürzlich wurde bekannt, dass die beiden in der Reality-TV-Show, die im August gedreht und dann etwas später ausgestrahlt werden soll, ihre Liebe zueinander unter Beweis stellen wollen. Doch ist das der einzige Grund, warum sie an dem Experiment teilnehmen? Mit Promiflash sprachen Giulia und Ludwig jetzt einmal Klartext, was sie wirklich dazu bewegt hat!

Im Interview mit Promiflash verrieten die beiden, dass tatsächlich die Gage einer der ausschlaggebenden Gründe für ihre Teilnahme ist. Als DJane bekommt auch Giulia aufgrund der aktuellen Lage keine oder nur wenige Aufträge. Ihr Schatz ist Gastronom und musste durch die Gesundheitskrise einige Einbuße verkraften. "Da trifft es sich auch für mich auch absolut hervorragend, dass wir die Möglichkeit haben, einfach noch einmal ein bisschen Geld zu verdienen", gab Ludwig ehrlicherweise zu. Zudem sehen sie das ganze Spektakel eher als einen bezahlten Trip mit ein paar Bekannten an: "Vierzehn Tage Urlaub in Kroatien mit Essen, mit Getränken und kein Trash und Harmonie, Feiern, Trinken und Geld verdienen."

Es steht auch schon fest, mit welchen anderen Promi-Pärchen Giulia und Ludwig ihre Zeit in Kroatien verbringen werden: Unter anderem werden Willi Herren (45) und seine Jasmin (41) als alte Reality-Show-Hasen dabei sein. Außerdem wollen sich die Ex-Love Island-Stars Stephanie Schmitz (26) und Julian Evangelos (28) der Herausforderung stellen. Spannend wird auch, ob Calvin Kleinen und seine Roxy der Versuchung im Paradies widerstehen können.

privat Giulia Siegel und Ludwig Heer

privat Ludwig Heer und Giulia Siegel

David Portnicki Roxy und Calvin Kleinen, 2020

