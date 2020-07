Süße Geburtstagsgrüße für Shania Geiss (16)! Die jüngste Tochter von Robert (56) und Carmen Geiss (55) hat in den vergangenen Jahren so einiges erlebt: Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Nachwuchsinfluencerin arbeitet die Blondine inzwischen auch als Model. Nun stand zwischen Fotoshootings und Insta-Werbung aber erstmal etwas ganz anderes auf dem Plan: Shanias 16. Geburtstag! Und zu diesem gratulierten ihre Eltern ihr mit rührenden Worten.

Auf seinem Instagram-Profil richtete Robert am frühen Morgen emotionale Zeilen an seine Tochter. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto der 16-Jährigen verfasste der Unternehmer ein kleines Gedicht: "Ist meine Kleine wirklich schon so groß? Ich frage mich nur, wo bleibt die Zeit denn bloß?" Mit einem liebevollen "Ich hab dich lieb", beendete der gebürtige Kölner seinen Geburtstagspost.

Seine Frau machte es ihm auf ihrem Profil nach: "Meine Tochter. Ich schaue dich an und sehe meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft!" Sie erinnerte sich daran, wie Shania als Kind ihre Kleider angezogen und ihr Make-up benutzt habe, im Garten herum gerannt sei und Blumen gepflückt habe. "Egal, wie alt du bist, du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Ich bin so stolz auf dich!", schrieb Carmen ebenfalls zu einem Foto ihrer Jüngsten.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss mit ihrer Tochter Shania

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss, TV-Familie

Instagram / shania__geiss Reality-TV-Star Shania Geiss



