Laura Müller (20) im Geschenkehimmel! Die Influencerin lebt aktuell ihren absoluten Traum: Seit wenigen Wochen ist die einstige Let's Dance-Teilnehmerin mit ihrem Herzblatt Michael Wendler (48) verheiratet und genießt ihr Leben an der Seite des Schlagerstars. Am Donnerstag feierte die gebürtige Tangermünderin nun ihren 20. Geburtstag – und zu diesem beschenkte ihr Schatzi sie nur allzu reichlich: Michael überhäufte Laura mit Präsenten!

Auf ihrem Instagram-Profil präsentierte die Wahl-Amerikanerin mit einem Foto stolz ihren Gabentisch: Die Stiefmutter von Adeline Norberg sitzt vor einem üppigen Berg Geschenke, inklusive XL-Ballon und einem Strauß roter Rosen. Zu dem Bild schrieb das Geburtstagskind glücklich: "Liebster Ehemann, ich bedanke mich für alle deine wundervollen Überraschungen, die du mir heute geschenkt hast!" Laura führte weiter aus, Michael sei ein wundervoller Mensch und ihr wertvollstes Geschenk überhaupt: "Deine Ehefrau zu sein macht mich stolz und vollkommen!"

Doch der Haufen an Päckchen war nicht Michaels einzige Überraschung für seine Angetraute: In Lauras Story war zudem zu sehen, dass der Musiker für den Ehrentag seiner Liebsten einen privaten Currywurst-Truck organisierte, der in der Einfahrt des Hauses parkte – für die 20-Jährige ein absoluter Genuss.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller an ihrem Geburtstag

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Juli 2020

Instagram / wendler.michael/ Currywurst-Truck in der Einfahrt von Michael Wendler und Laura Müller



