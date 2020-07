Dominic Harrison (29) ist einfach überglücklich. Der YouTuber und seine Frau Sarah (29) sind vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Eltern geworden. Bereits kurz nach der Geburt richteten sich die beiden mit ersten Details über ihr Neugeborenes an ihre Follower. So verrieten sie zum Beispiel, dass sie ihrer Tochter den Namen Kyla gegeben haben. Nach diesem ersten Einblick spricht der stolze zweifache Vater nun in einem neuen Post über sein Familienglück.

"Ich bin einfach nur dankbar und glücklich. Es gibt nichts Wertvolleres als die Familie", schreibt er am Mittwoch in seiner Instagram-Story. "Ich möchte mich aber noch kurz bedanken für diese unfassbar vielen und tollen Nachrichten." Gemeinsam würden sie nun den Abend zu dritt genießen. Ihre Erstgeborene, Mia Rose (2), kann aufgrund der aktuellen Lage nicht mit im Krankenhaus sein.

Nach der Entbindung gab Domi zusammen mit Sarah in einem YouTube-Video ein erstes Update direkt aus dem Krankenhaus. "Die Ladys haben das megagut gemeistert, die Kleine sowie die Große und uns geht es gut", erklärte er darin. Die Kleine sei gesund und nach ein oder zwei Tagen könnten sie endlich mit ihr nach Hause.

Instagram / team.harrison.official Mia Rose, Dominic und Sarah Harrison im Februar 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison



