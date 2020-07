Sarah (29) und Dominic Harrison (29) geben die ersten Baby-Details preis! Monatelang fieberten die YouTuber ihrem zweiten Nachwuchs entgegen – und vor wenigen Tagen war es dann endlich soweit: Am 27. Juli kam ihre kleine Tochter per Kaiserschnitt auf die Welt. Die frischgebackenen Zweifach-Eltern meldeten sich kurz nach der Geburt zu Wort, danach war es aber erst einmal still auf ihren Kanälen – bis jetzt! Sie verraten den Namen ihres Mädchens und es gibt ein erstes Bild!

"Willkommen in unserer Familie, Kyla Harrison", schreibt Sarah überglücklich auf ihrem Instagram-Account. "Dein erster Atemzug hat unsere Familie komplett gemacht. Ich kann mich im Moment nicht glücklicher schätzen." Gleichzeitig erfreut die Blondine ihre Follower mit einem ersten Schnappschuss: Auf dem Bild kuschelt sie das Neugeborene an ihre Brust, dabei bekommt man bereits seinen Haarschopf und eine winzige Hand zu Gesicht.

Die Fans der beiden sind aus dem Häuschen und pflastern ihren Post mit Likes und Kommentaren. Und auch ein paar Promis melden sich zu Wort: So schreibt Ex-Bachelor Andrej Mangold (33): "Glückwünsche an euch und weiterhin nur das Beste." Und Webstar Dagi Bee (25) ist von der Namenswahl offensichtlich begeistert: "Kyla Harrison, oh mein Gott. Was für ein wunderschöner Name! Nur das Beste für euch!"

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrem Mann Dominic und Tochter Mia, Juli 2020

Instagram / team.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison im Februar 2020



