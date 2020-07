Sie heizt ihren Fans mal wieder mächtig ein! Keine Frage, bei Ellie Goulding (33) läuft es richtig rund: Schon seit gut zehn Jahren hält sich die Sängerin äußerst erfolgreich in der Popmusikbranche und brachte vor wenigen Tagen ihr brandneues Album "Brightest Blue" heraus. Um sich von dem Release-Stress der vergangenen Wochen zu erholen, gönnt sich Ellie gerade offenbar ein wenig Urlaub in der Sonne: Nun sendete sie ihren Fans Grüße vom Strand – und präsentierte dabei ihre athletische Traumfigur!

Die Blondine scheint die freie Zeit in vollen Zügen zu genießen – und ihre Community ein wenig daran teilhaben lassen zu wollen. Sie postete nun auf Instagram ein Selfie, das sie vor malerischer Meerkulisse zeigt. Bloß im Bikini bekleidet steht Ellie auf weißem Sand und schaut mit nassen Haaren entspannt und ungeschminkt in die Kamera. Doch trotz des traumhaften Hintergrunds dürfte eine Sache noch ein wenig mehr Aufmerksamkeit bekommen haben: Der durchtrainierte Body der 33-Jährigen. Auf dem Foto rückte sie nämlich kurzerhand auch ihren muskulösen Waschbrettbauch in den Vordergrund.

Dass Ellie aktuell in der Form ihres Lebens ist, ist längst kein Geheimnis mehr: Erst Anfang Juli erfreute sie ihre Supporter mit einem heißen Fitness-Update. Lediglich in kurzer Radlerhose und einem Cropped-Bandeau-Top posierte sie vor einem Spiegel und setzte so ihr Sixpack perfekt in Szene.

Getty Images Ellie Goulding bei den Brit Awards 2020

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding im Juli 2020

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding im Juli 2020



