Das erste Treffen der zwei Harrison-Mädchen hat stattgefunden! Nach einer kurzen Funkstille meldeten sich Sarah (29) und Dominic Harrison (29) am vergangenen Montag zu Wort: Ihre jüngste Tochter hat das Licht der Welt per geplantem Kaiserschnitt erblickt. Zwei Tage später verrieten die beiden YouTuber schließlich, dass ihr Mädchen auf den Namen Kyla hört und am Donnerstag durfte die kleine Familie endlich wieder nach Hause. Und dort traf Kyla jetzt zum ersten Mal auf ihre große Schwester Mia Rose (2)!

"Die Begegnung von den zweien war einfach so schön und emotional. Wir haben alles festgehalten", freute sich Sarah jetzt in ihrer Instagram-Story. Klingt ganz so, als habe sich Mia über ihre kleine Spielgefährtin gefreut. Wie Papa Domi bereits angeteasert hat, wird das Videomaterial, das bei dem ersten Geschwister-Treffen entstanden ist, bald in einem Vlog der Harrisons zu sehen sein – Taschentuchalarm ist hier wohl vorprogrammiert!

In den kommenden Tagen sei auch die Aufgabenverteilung bei den Fitness-Gurus geklärt: Während sich Sarah um den Familien-Neuzugang kümmert, darf Dominic die Zweijährige bespaßen. Kein Problem für den leidenschaftlichen Papi: "Ich bin einfach Vater von zwei wunderschönen Prinzessinnen. Das ist einfach unbeschreiblich!", freute sich der Influencer auf Social Media.

Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose, Juni 2020

Dominic Harrison mit seiner Tochter Kyla

