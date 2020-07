Endlich gibt es ein neues Lebenzeichen von Gerda Lewis (27)! In den vergangenen Wochen war es um die ehemalige Bachelorette ziemlich ruhig geworden. Grund: Nach einem eskalierten Streit mit ihren Freundinnen und der Trennung von Melvin Pelzer (25), hat sich das Model eine Social-Media-Auszeit gegönnt. Doch ihre Fans müssen nicht mehr lange auf die Beauty verzichten: Gerda verkündet jetzt, dass sie bald ihr Netz-Comeback feiern wird!

Erst vor wenigen Stunden hat die 27-Jährige wieder etwas von sich hören lassen. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Gerda einen kurzen Clip von sich, der sie ungeschminkt und mit einem leichten Lächeln zeigt: Der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin geht es offensichtlich wieder besser – wie sie selbst bestätigte. "Mir geht es gut. Ich werde mich am Montag wieder bei euch melden!", schrieb sie zu ihrem kurzen Clip.

Was Gerda in der Zwischenzeit gemacht hat und wie es ihr in den vergangenen Tagen ergangen ist, wird sie ihren Followern also schon bald erzählen. Bereits vor Kurzem veröffentlichte die ehemalige GNTM-Kandidatin aber ein kurzes Statement zu ihrem Wohlbefinden. "Ein kleines Lebenszeichen von mir, da sich einige von euch schon Sorgen um mich gemacht haben. Ich nutze momentan die Offline-Zeit mit meiner Mama, um viel zu reden, zu überdenken und zu reflektieren!", hatte sie ihrer Community mitgeteilt.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram/gerdalewis Gerda Lewis, Juni 2020

Freut ihr euch, dass Gerda bald wieder Stories macht? Ja, und wie! Nein, nicht so wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de