Auch er zeigt nackte Haut! Der deutsche Schauspieler Jörn Schlönvoigt (33) und seine Frau Hanna (24) geben ihrer Community in den sozialen Medien regelmäßig einen Einblick in ihr Leben mit Töchterchen Delia (2). Dabei setzt die hübsche Brünette ihren knackigen Körper nur allzu gerne in eng anliegenden Outfits und knappen Looks in Szene. Doch jetzt stellte der Schauspieler unter Beweis, dass er mit den sexy Schnappschüssen seiner Frau durchaus mithalten kann: Jörn heizte seinen Fans mit einem heißen Foto ein!

Der GZSZ-Star verschaffte seinen Followern auf Instagram nun einen Eindruck von seinem Urlaub auf der griechischen Insel Rhodos. Bei den sommerlichen Temperaturen scheint der 33-Jährige die meiste Zeit in Bademode zu verbringen: Auf diesem Schnappschuss posiert Jörn nur mit einer Badehose bekleidet am Rand eines Schwimmbeckens. Dabei präsentiert er seinen durchtrainierten Waschbrettbauch. "Ins Blaue hinein", betitelte der 33-Jährige den sommerlichen Schnappschuss und ließ das Foto somit für sich sprechen.

Jörns Fans kamen bei diesem Anblick aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Die Community überhäufte ihr Idol mit Likes, Flammen-Emojis und zahlreichen Komplimenten. "Wow, was für ein Körper!", "So ein hübscher Mann" oder auch "Du siehst so heiß aus", schwärmten ein paar Nutzer. Was sagt ihr zu Jörns sexy Pool-Foto? Stimmt ab!

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt auf Rhodos im Juli 2020

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt auf Rhodos im Juli 2020

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schönvoigt im Juli 2020



