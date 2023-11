Flirt mit Kollegin: Findet GZSZ-Philip nun die große Liebe?

Sieht Jörn Schlönvoigt (37) die ganz große Liebe kommen? Der Schauspieler gehört zu den absoluten Urgesteinen bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Dort schlüpft er regelmäßig in die Rolle des Philip Höfer. Dieser scheint sich aktuell in seine Kollegin Jessica (Nina Ensmann) verguckt zu haben. Noch umkreisen die beiden sich nur. Aber könnte Jessica nun endlich die Richtige für Philip sein?

Darsteller Jörn scheint zumindest ein gutes Gefühl zu haben. "Jessica ist für Philip eine echte Überraschung. Er war bisher so in seine Arbeit vertieft, dass er seine Außenwelt kaum noch wahrgenommen hat – bis jetzt, als es zu einem Schlüsselpunkt mit Jessica kommt. Aber: It's a match mit Hindernissen", schmunzelt der 37-Jährige im RTL-Interview. Dass die beiden Arbeitskollegen sind, sieht er nicht als Problem: "Ich bin dem Thema gegenüber bekanntermaßen aufgeschlossen und glaube, dass so was grundsätzlich gut funktionieren kann." Für Philip wünsche er sich das große Glück mit Jessica. Auch eine Hochzeit und Kinder könne er sich vorstellen.

Im Frühjahr waren Fans besorgt, dass der beliebte Protagonist GZSZ hinter sich lassen könnte. Zu den Spekulationen hatte Jörn aber eine klare Antwort: "Ich kann hier noch einmal sagen, ich freue mich sehr, dass ich im Mai für GZSZ wieder vor der Kamera stehe", meinte er auf Instagram und beruhigte seine Fans so.

Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Nina Ensmann, GZSZ-Star

Anzeige

azee / ActionPress Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de