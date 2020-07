Groß, schlank und durchtrainiert – das trifft auf Hanna Schlönvoigt (24) definitiv zu. Selbst nach ihrer ersten Schwangerschaft im Jahr 2017 purzelten bei der Influencerin die überschüssigen Babypfunde in Windeseile. Schnell war sie wieder in absoluter Topform und begeisterte ihre Community nur knapp ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter mit solch heißen Schnappschüssen. Doch was ist ihr Geheimnis? Einem strengen Ernährungsplan folgt die Ehefrau von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (33) schon mal nicht...

Hanna startet am Wochenende eine Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story – und die Fans nutzen die Gunst der Stunde, um die Netz-Berühmtheit auszuquetschen. Neben zahlreichen Beauty-Themen möchte ein Follower von ihr wissen, inwieweit sie auf ihre Ernährung achtet und ob sie zum Beispiel Kalorien zählt, um so gut in Form zu bleiben. "Ich achte eigentlich gar nicht so darauf, wie viel ich am Tag esse", erklärt sie den Fans.

Strengen Diäten folge sie nicht, allerdings habe sie hin und wieder Phasen, in denen sie viel Sport treibe. In diesen Zeiträumen achte sie dann doch schon etwas mehr auf eine ausgewogene Ernährung. Statt Weißbrot gibt es dann im Hause Schlönvoigt beispielsweise zum Frühstück Vollkornbrot. Und auch wenn Hanna in ihrer Fitnessphase versuche, ihren Zuckerkonsum zu reduzieren, sei es wichtig, sich hin und wieder auch mal etwas Leckeres zu gönnen.

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, Influencerin



