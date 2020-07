Ganz besondere Glückwünsche für einen ganz besonderen Mann! Im März 2011 hatten sich Reese Witherspoon (44) und ihr Partner Jim Toth das Jawort gegeben. Damit ist das Paar nun mehr als neun Jahre verheiratet und hat während seiner gemeinsamen Zeit schon so einiges erlebt. Anlässlich von Jims 50. Geburtstag teilt die Schauspielerin jetzt ein paar Schnappschüsse aus der Vergangenheit und widmet ihrem Mann zudem liebevolle Zeilen.

Reese teilt die Throwback-Bilder, auf denen auch teilweise ihre Kinder zu sehen sind, auf ihrem Instagram-Kanal. Und eines wird direkt auf den ersten Blick klar: Jim scheint sich über die Jahre kaum verändert zu haben. "Alles Gute zum Geburtstag, mein großartiger Ehemann", beginnt die 44-Jährige ihren Beitrag und verrät, was ihren Gatten so besonders macht. "Alles, was du tust, machst du zu 1000 Prozent! Egal, ob er für einen Triathlon trainiert, seiner Community etwas zurückgibt, seine Freunde unterstützt oder seine Familie liebt, er gibt jeden Tag so vielen Menschen sein ganzes Herz."

Eine Aufnahme verzückt die Fans dabei ganz besonders. Ein Familienfoto, das offenbar während einer Wanderung entstanden ist. Neben Jim und seiner Frau sind auch ihr gemeinsamer Sohn Tennessee (7) und Reese' Kinder aus der Ehe mit Ryan Phillippe (45), Deacon (16) und Ava (20) darauf zu sehen.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Reese Witherspoon und Jim Toth

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth, 2018

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Jim und Tennessee Toth, Ava und Deacon Phillippe und Reese Witherspoon, März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de