Matthias Reim (62) unterstützt seinen Sohnemann! Der Sänger ist seit mehreren Jahrzehnten ein großer Stern am Schlagerhimmel. Nun will sein Sohn Julian Reim in seine Fußstapfen treten. Der 24-Jährige ist auch Musiker und bereits auf dem besten Weg, seinem Vater Konkurrenz zu machen. Erst vor einigen Wochen landete er mit seinem zweiten eigenen Song "Euphorie" einen Hit. Gegenüber Promiflash hat Julian jetzt preisgegeben, welchen Tipp ihm sein berühmter Papa mit auf den Weg in die Charts gegeben hat.

Dass Matthias den einen oder anderen guten Ratschlag für eine steile Karriere parat hat, dürfte niemanden überraschen. "Er hat mir geraten, einfach meinen Weg zu gehen – und so zu bleiben, wie ich bin", erklärte Julian auf Nachfrage von Promiflash. Er wolle sich auf keinen Fall verstellen und seine eigene Musik machen. Julian wolle mit seinen Liedern etwas mit den Menschen teilen.

Dass er ins Musikbusiness will, war für Julian schon immer klar. "Ich wusste immer, dass ich 100 Prozent Künstler sein will", meinte er. Songs selbst schreiben, komponieren und auch selbst mitproduzieren habe sich allerdings erst im Laufe der Zeit ergeben. "Das Gefühl, man hat einen Song von Anfang bis zum Schluss kreiert, ist unglaublich". Und diesen dann auf einer Bühne zu performen, sei ein wahr gewordener Traum.

Instagram / julianreim_official Julian Reim, Sänger

Getty Images Matthias Reim, Schlagersänger

ActionPress/Frederic Kern / Future Image Julian Reim bei "Schlagerboom 2019 - Alles funkelt! Alles glitzert!" 2020



