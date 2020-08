Eine ganz schön intime Geste von Cruz Beckham (15)! Dass sich der prominente Clan besonders nahe steht, ist längst kein Geheimnis mehr. Vor allem David Beckham (45) postet regelmäßig Content, der ihn mit seinen Söhnen Brooklyn (21), Romeo (17) und Cruz bei gemeinsamen Aktivitäten zeigt. Dabei teilen die Jungs offenbar nicht nur dieselben Interessen, sondern auch denselben Humor, wie nun ein Geschenk vom jüngsten Beckham-Boy an das Familienoberhaupt beweist!

Auf diese Instagram-Story von David waren seine Follower vermutlich nicht gefasst: Der Sportler postete doch glatt einen Hodensack-Trimmer, der den Slogan "Wir retten Hoden" trägt! Was es mit diesem überraschenden Tool auf sich hat, erklärt er in dem Kommentar: "Eines der Dinge, die mein Sohn uns Beckham-Boys so kauft. Danke Cruz", lacht sich der vierfache Vater schlapp. Demnach konnten sich offenbar auch die beiden ältesten Kinder des britischen Kultpaares über dasselbe Beauty-Gadget freuen.

Wer diese Aktion schon lustig findet, sollte sich festhalten: Tatsächlich gibt es unter dem Dach der Engländer einen Inside-Joke, der von David und seinen "Bällen" handelt und den keine Geringere als seine Gattin 2001 in einem Interview ausgeplaudert hatte: Weil der Mann des einstigen Spice Girls-Mitglieds sein Leben auf eine beeindruckende Weise umgekrempelt hatte, verpasste sie ihm einen schlüpfrigen Spitznamen: "Ich nenne ihn jetzt den Mann mit den goldenen 'Bällen'", scherzte Vic.

Instagram / davidbeckham David Beckhams Hodensack-Trimmer

Instagram / cruzbeckham Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham

Instagram / victoriabeckham David Beckham und Victoria Beckham im Stadion 2020



