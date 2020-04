Wie der Vater, so der Sohn – bei diesem Duo scheint das Sprichwort definitiv zuzutreffen! Dass sich David Beckham (44) und sein Sohn Cruz Beckham (15) bestens verstehen, ist kein Geheimnis. Die beiden teilen ständig gemeinsame Schnappschüsse im Netz – und beweisen damit, wie viel Zeit sie tatsächlich miteinander verbringen. Das dürfte nicht zuletzt an ihren geteilten Interessen liegen, wie die beiden ihren Fans nun verdeutlichen. Eins davon ist Sport!

Auf seinem Instagram-Account teilte David nun einen gemeinsamen Clip mit seinem Spross, der sie beim Training zeigt. "Cruzie, halt dich ran. Nur weil wir nicht ins Fitnessstudio gehen können, heißt das nicht, dass wir nicht aktiv sein können", schrieb der Ex-Fußballprofi in dem Kommentar. Und tatsächlich blieben die Jungs in dem Upload ständig in Bewegung – selbst der Teenager performt seine Crunches ohne große Mühe! Eins ist also klar: Dieser Apfel fiel nicht weit vom Stamm!

David und Cruz sind übrigens nicht das einzige Vater-Sohn-Gespann, das zusammen Workouts macht. Zuletzt postete Cristiano Ronaldo (35) einen niedlichen Clip, der ihn beim Sport zeigte – unter anderem mit Söhnchen Mateo Ronaldo (2). Allerdings fungierten der Knirps und seine Zwillingsschwester eher als putzige Gewichte, die ihr Papa besonders gerne in seine Session integrierte.

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham und Ex-Fußballer David Beckham

Instagram / davidbeckham Cruz und David Beckham im April 2020

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine Kinder im April 2020



